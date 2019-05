Ag. Orsolini: "Il suo destino lo decide la Juve. No merce di scambio"

© foto di Giacomo Morini

Sei gol e quattro assist in 32 presenze col Bologna in campionato: Riccardo Orsolini, dopo la stagione complicata di Bergamo, è tornato alla ribalta. Con la Juventus spettatrice molto interessata: in caso di riscatto del cartellino da parte dei rossoblù, alla Vecchia Signora basterebbero 6 milioni di differenza per riportarlo a Torino. E poi?

Ne ha parlato Donato Di Campli. Raggiunto da Tuttosport, l'agente dell'esterno offensivo, che in estate sarà impegnato con gli azzurrini nell'Europeo di categoria, ha le idee chiare: "Il suo destino lo deciderà la Juventus. L’unica cosa che non vogliamo, è diventare merce di scambio, ma credo proprio che le grandi qualità di Orsolini siano evidenti". L'ex Ascoli, per la cronaca, è stato spesso indicato quale potenziale contropartita nell'affare che dovrebbe portare Federico Chiesa in bianconero.