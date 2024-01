Ag. Politano dopo il rinnovo col Napoli: "Ha rinunciato a 18 milioni in due anni dall'Al Shabab"

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano fresco di rinnovo del contratto fino al 2027, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Politano ha meritato il rinnovo, in tutti gli anni che è stato a Napoli ha sempre fatto benissimo. Quest’anno è partito benissimo, lo meritava dal punto di vista tecnico. Lui voleva rimanere a tutti i costi a Napoli, è stata una scelta che ha fatto volentieri. De Laurentiis voleva trattenere il giocatore e l’intento era lo stesso di Matteo. La filosofia del Napoli è quella di voler tenere tutti quei giocatori che vogliono restare a Napoli".

"Politano ha rinunciato a 18,5 milioni in due anni, offerta ricevuta dall’Al Shabab. Il club vuol tenere i giocatori che sentono la napoletanità e Politano è uno di quelli. Sembra che alle persone non vada bene che De Laurentiis abbia rinnovato il contratto di Politano, se l’avesse venduto avrebbero detto che pensa solo ai soldi. Se lo tiene a Napoli non va bene. Insomma sembra che non vada bene mai nulla".