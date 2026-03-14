All'Inter per ora basta un gol di Esposito: l'Atalanta è sotto 1-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo a San Siro, all'intervallo Inter-Atalanta è sull'1-0..

È un'Inter diversa rispetto a quella che è scesa in campo nel derby, più propositiva, più arrabbiata e più offensiva. Al 6' è Dimarco a sfiorare il vantaggio su un cross di Barella, ma il suo sinistro al volo non è quello che ha regalato l'1-0 contro il Genoa e termina largo. Palladino però l'ha preparata bene e prova a colpire in contropiede con Scamacca: la sua conclusione dalla distanza trova un po' impreparato Sommer, che in tre tempi alla fine riesce a bloccare. La Dea alla distanza sembra prendere le misure agli uomini di Chivu e così la pericolosità dei padroni di casa cala.

L'episodio che rischia di cambiare la storia del match però avviene al 26': cambio campo di Dimarco, petto di Dumfries per Thuram, sponda per Barella, passaggio largo per Esposito e conclusione mancina che buca un non perfetto Carnesecchi: Inter-Atalanta si sblocca, è 1-0. Poco dopo un indiavolato Dimarco non trova il raddoppio per poco, con il diagonale che non trova lo specchio. Altre due chance prima del duplice fischio capitano a Zielinski e Akanji: il tiro del polacco è deviato in corner, il colpo di testa dello svizzero su angolo è troppo centrale. Una percussione di Bisseck è l'ultima emozione della prima frazione, che si chiude con la capolista in vantaggio.

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