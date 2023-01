Allegri: "Ci giocavamo il campionato. Decisione definitiva fra 2 mesi: facciamoci trovare pronti"

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara che vedrà la Juventus in campo contro l'Atalanta, ha analizzato la classifica prima e dopo la durissima decisione arrivata ieri sera: "Prima della sentenza di ieri la Juve credo avesse 37 punti, a uno dal secondo, con tutte le possibilità di giocarsi un posto in Champions e magari il campionato. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro dovere, la sentenza definitiva ci sarà tra due mesi e non bisogna farsi trovare, in quella data, con dei rimpianti perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare".

La conferenza stampa di Allegri.