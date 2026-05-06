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Allenamento Inter: ancora a parte Calhanoglu, parzialmente in gruppo Luis Henrique
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Arrivano aggiornamenti direttamente dall'allenamento di oggi dell'Inter, dopo la festa dei giorni scorsi per la conquista del 21° Scudetto da parte dei nerazzurri.
Lavora ancora a parte il centrocampista Hakan Calhanoglu, mentre ha svolto parte della seduta aggregato al resto del gruppo l'esterno Luis Henrique. Domani per la squadra di Chivu fissata una seduta di allenamento al mattino, così come venerdì.
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