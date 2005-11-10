Ternana, rinnovo fino al giugno 2027 con opzione per Stephanie Breitner
Ternana Women e Stephanie Breitner ancora insieme. Il club rossoverde è lieto di annunciare il prolungamento del contratto della centrocampista tedesca fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva.
Quella appena conclusa è stata la prima annata di Stephanie con la maglia della Ternana Women. Per lei 19 presenze complessive tra campionato e coppe, impreziosite da due reti. Tra queste anche il gol realizzato sul campo della Juventus.
Alla soglia dei 34 anni, Stephanie ha dimostrato in campo di essere, oltre che una calciatrice grintosa e dalle spiccate qualità tattiche, anche una vera e propria guida per le compagne. Forte della sua lunga esperienza internazionale, ha saputo prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà e a condurla in porti sicuri.
Le dichiarazioni di Stephanie Breitner: “Sono felice di far parte di questo percorso di crescita del club. Continuerò a cercare di fare la mia parte condividendo la mia esperienza e offrendo sempre sostegno, soprattutto ai giocatrici più giovani."