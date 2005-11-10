Ufficiale Ternana Women, esercitato il diritto di opzione per Pastrenge. Contratto biennale

È attraverso il comunicato ufficiale che qui di seguito riportiamo integralmente, che viene reso noto che "Lucia Pastrenge è a tutti gli effetti una calciatrice della Ternana Women. Il club rossoverde ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino della centrocampista dalla Fiorentina.

Contestualmente, Lucia ha sottoscritto un nuovo contratto che la legherà alla Ternana Women fino al 30 giugno 2028.

Mezzala dinamica, capace di abbinare corsa, intensità e inserimenti, Pastrenge ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel corso della sua prima stagione in rossoverde. Sono state 18 le presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia e Women’s Cup, impreziosite anche dalla rete realizzata nella sfida casalinga contro il Napoli.

Con l’acquisizione a titolo definitivo di Pastrenge, classe 2002, la Ternana Women conferma la volontà di investire su giovani calciatrici di prospettiva, proseguendo un percorso di crescita fondato sulla valorizzazione di profili capaci di affermarsi nel calcio femminile di alto livello".

Sempre ai canali ufficiali del club umbro, ecco le prime dichiarazioni della giocatrice dopo la firma: "Orgogliosa e felice di continuare il mio percorso alla Ternana Women, ringrazio la società per la fiducia, darò tutto per questa maglia e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione".