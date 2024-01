Asllani dopo la prova di Firenze: "Voglio continuare a crescere con l'Inter. Calha mi aiuta"

vedi letture

“Voglio continuare a crescere con questa squadra e con questi grandi campioni. Il mister mi lascia sempre tranquillo e sono contento". Parla così Kristjan Asllani, centrocampista dell'Inter sceso in campo da titolare nella partita di ieri sera vinta in trasferta contro la Fiorentina: "Ho cercato di dimostrare le mie qualità, potevo andare in difficoltà per come gioca la Fiorentina, ma siamo stati tutti bravi e abbiamo sofferto insieme portando a casa la vittoria. So che Calhanoglu è fortissimo, lui mi aiuta tutti i giorni, e anche in questa settimana mi ha parlato sempre".

Dello stesso Asllani, ha parlato anche il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, nel post gara: "Asllani oggi ha fatto bene. È una fortuna per un allenatore avere un giocatore così che ha fatto una gran gara. Sono contento che ha servito l'assist per il gol di Lautaro".