Live TMW Aston Villa, Cash: "Ho parlato con Skorupski. Non sarà facile affrontare il Bologna"

Alla vigilia della gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Aston Villa - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Matty Cash. Il terzino dei Villans ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

19.17 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.30

19.50 - Inizia la conferenza stampa di Matty Cash.

Quanto è importante questa gara per voi?

"Abbiamo passato parecchio tempo insieme in queste settimane, mentre molti compagni sono andati in Nazionale. Abbiamo avuto parecchio tempo per prepararci e il nostro manager ha avuto tempo per preparare la partita. Abbiamo avuto un mese intenso, ora vedremo se il duro lavoro pagherà".

Quanto è complicato tornare a giocare dopo la delusone in Nazionale?

"Chiaramente è stata una grande delusone, ma quando sto con la Polonia penso alla Nazionale e quando sto con l'Aston Villa penso al club".

Cosa pensa del Bologna?

"Conosco molto bene Skorupski, ho parlato con lui anche se ora è infortunato. Sono un'ottima squadra, dopo che li abbiamo battuti non hanno più perso e dunque non sarà facile affrontarli".

Cosa sarà importante in questa prima sfida?

"Ci saranno 180' e potrà succedere di tutto. Il nostro obiettivo è vincere e cercare di metterci in una posizione di vantaggio per la gara di ritorno".

19.55 - Termina la conferenza stampa di Matty Cash.