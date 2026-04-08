Aston Villa, Cash: "Ho parlato con Skorupski. Non sarà facile affrontare il Bologna"
Alla vigilia della gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Uefa Europa League 2025-2026 tra Bologna e Aston Villa - in programma domani alle ore 21 allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto Matty Cash. Il terzino dei Villans ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.
19.17 - L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.30
19.50 - Inizia la conferenza stampa di Matty Cash.
Quanto è importante questa gara per voi?
"Abbiamo passato parecchio tempo insieme in queste settimane, mentre molti compagni sono andati in Nazionale. Abbiamo avuto parecchio tempo per prepararci e il nostro manager ha avuto tempo per preparare la partita. Abbiamo avuto un mese intenso, ora vedremo se il duro lavoro pagherà".
Quanto è complicato tornare a giocare dopo la delusone in Nazionale?
"Chiaramente è stata una grande delusone, ma quando sto con la Polonia penso alla Nazionale e quando sto con l'Aston Villa penso al club".
Cosa pensa del Bologna?
"Conosco molto bene Skorupski, ho parlato con lui anche se ora è infortunato. Sono un'ottima squadra, dopo che li abbiamo battuti non hanno più perso e dunque non sarà facile affrontarli".
Cosa sarà importante in questa prima sfida?
"Ci saranno 180' e potrà succedere di tutto. Il nostro obiettivo è vincere e cercare di metterci in una posizione di vantaggio per la gara di ritorno".
19.55 - Termina la conferenza stampa di Matty Cash.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.