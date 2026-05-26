Ufficiale Audace Cerignola, il nuovo corso inizia con un rinnovo. Di Toro firma fino al 2028

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo assetto societario dell'Audace Cerignola, è stato annunciato anche un rinnovo di contratto: quello del direttore sportivo Elio Di Toro.

Il direttore sportivo ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 e si appresta così ad iniziare la sua ottava stagione di fila in gialloblù.

“Mi hanno aiutato i nuovi imprenditori, con la testa ero già via - ha detto lo stesso Di Toro (fonte Antenna Sud -. Resto perché ho nuove motivazioni”.

In merito alle nuove cariche all’interno della società, vi sono il presidente Gianni Nardiello, la vicepresidente Antonietta Ladogana, il dg Lio Lo Conte, il direttore finanziario Francesco Masiello e il consigliere societario Vito Manduano.