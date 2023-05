Atalanta-Juventus si gioca anche sul mercato: i bianconeri osservano Scalvini e Maehle

Atalanta-Juventus non sarà solo una sfida importante per un posto nell’Europa che conta, la Champions. C’è anche una partita di mercato con i bianconeri interessati a due giocatori della Dea. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la gara del Gewiss Stadium sarà l’occasione per i dirigenti della Signora per osservare da vicino Giorgio Scalvini e Joakim Maehle.