Atalanta, Zappacosta esulta: "Il gol una liberazione. Stasera abbiamo lanciato un segnale"

A margine del successo sulla Lazio, Davide Zappacosta, grande protagonista della bella serata della sua Atalanta, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Il gol? È stata una liberazione. Ho passato un periodo difficile, ma sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti. Lo voglio dedicare alla mia futura moglie e alla mia nonna che compie 89 anni: spero sia ancora sveglia (ride, ndr). E poi rivolgo un pensiero alle persone colpite da terremoto in Turchia e in Siria. È un successo importante, ci mancava una vittoria fuori casa contro una big. Ora dobbiamo resettare tutto e portare questo entusiasmo nella prossima partita. Quest'anno Roma ci ha portato bene, ma il campionato è ancora lungo: se vinciamo queste partite diamo un segnale forte, ma il bello di questo gruppo è che ragiona di partita in partita. Sono tornato per dare una mano, e sono contento di esserci riuscito stasera".