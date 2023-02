Atalanta, Zappacosta: "Vinto con determinazione e concentrazione. Il gol? Una liberazione"

L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo esterno per 0-2 sul campo della Lazio arrivato anche grazie ad un suo gol.

Da dentro che impressione hai avuto di questa vittoria?

"Abbiamo vinto con determinazione e concentrazione. Abbiamo fatto un'ottima fase difensiva, siamo entrati in campo per fare risultato e ci siamo riusciti".

Non segnavi da 508 giorni e siete una delle squadre che va in gol con più giocatori.

"Venivo da un periodo difficile, non segnavo da tanto e il gol è stato una liberazione. Il fatto che si segna in tanti vuol dire che c'è gruppo".

Una dedica per il gol?

"Vorrei dedicarlo a Camilla mia futura moglie, a mia nonna che compie gli anni e alle vittime in Turchia".

Stasera c'è la finale di Sanremo: hai una preferenza?

"Non l'ho seguito molto, ma so che sono in corso Lazza e Mengoni e spero che vinca uno dei due".