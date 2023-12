Ausilio: "Cuadrado ha provato a evitare l'intervento. Djalò? Interessante, ma non ha ancora recuperato"

L'Inter tornerà sul mercato a gennaio e studia le strategie. Lo stop di Juan Cuadrado, che nei prossimi giorni si opererà in Finlandia per risolvere i problemi al tendine d'Achille della gamba sinistra, costringe la dirigenza nerazzurra a trovare un sostituto nella prossima sessione di trasferimenti. Il direttore sportivo Piero Ausilio, premiato a Vibo Valentia a margine della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio, ha delineato una road map: "Era l'ultima cosa a cui volevamo arrivare, ma il giocatore deve subire un intervento chirurgico - riportano i colleghi di FcInter1908 - ha provato in questi mesi a soffrire per una patologia al tendine che l'ha costretto a non potersi esprimere al suo livello, abbiamo provato di tutto e quindi da lunedì dovrò cominciare a pensare qualcosa. Non ci avevo ancora pensato.

Domani raggiungerò Inzaghi e Marotta a Roma. Faremo passare la partita con la Lazio e poi dalla prossima settimana cominceremo a mettere la testa su questo problema che non ci aspettavamo".

Tiago Djalò può essere un nuovo acquisto?

"È un profilo che stiamo seguendo, purtroppo adesso è infortunato e non mi risulta che abbia già recuperato da questo infortunio. È un profilo molto interessante, posso solo dire questo".

Per Cuadrado stop di almeno 3 mesi. Il colombiano si opererà nei prossimi giorni in Finlandia, dallo stesso chirurgo che ha già lavorato, tra gli altri, con Spinazzola. L'ex Juve tornerà a disposizione di Inzaghi non prima di aprile, ragion per cui l'Inter dovrà, come confermato da Ausilio, trovare un sostituto. Due strade: un esterno di ruolo oppure anticipare l'operazione Djalò.