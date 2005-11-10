Ausilio ha avuto ragione: la riprova contro il Cagliari, che innesti Stones e Jones

Pochi minuti ma molto buoni. John Stones aveva già esordito con la maglia dell'Inter contro il Monza, tre giorni fa lo ha fatto anche Curtis Jones a centrocampo. E la sensazione è che la dirigenza guidata da Piero Ausilio abbia fatto centro con questo doppio innesto dalla Terra d'Albione. Perché entrambi hanno messo in mostra esperienza, qualità, intensità, dinamismo. La partita giocata contro il Cagliari, vinta 1-0 con il gol di Hakan Calhanoglu da fuori, lo conferma.

L'intelligenza e l'impatto di Curtis Jones

Jones dentro al minuto numero sessantacinque al posto di Petar Sucic. La gara era rischiosa, perché l'Inter stava soffrendo l'intensità del Cagliari, voglioso di far risultato davanti al pubblico amico. Invece ha retto l'urto, ha avuto l'intelligenza di non voler strafare e, altrettanto, di riuscire da subito a mettersi in moto nei meccanismi di Christian Chivu. Venticinque minuti più recupero, ma quattordici passaggi precisi su quindici tentati di cui ben nove su dieci nella metà campo avversaria. Mai oltre i trentacinque dalla porta difesa da Caprile, è vero, ma la sensazione che l'Inter abbia preso un giocatore non solo di qualità e prospettiva ma anche di profondo acume tattico.

Un ingresso da leader per John Stones

E poi Stones. In meno di trenta minuti complessivi recupero compreso, ben otto contributi difensivi alla sua squadra, molti di questi all'interno della propria area di rigore. Stranamente Manuel Akanji, sin dal suo arrivo all'Inter una garanzia per continuità e rendimento, è andato in difficoltà contro il giovane Cagliari di Pisacane. Così Stones, altro segnale della profondità della panchina e delle alternative e della rosa nerazzurra, ha dato quella sicurezza necessaria a un reparto che a quel punto doveva solo blindare il risultato. Poi ci saranno da sistemare le cose davanti, una gara da 3.80 xG è un sacrilegio che finisca 'solo' 1-0. Però il mercato sta già dando indicazioni importanti. Anche grazie a questi due innesti d'Inghilterra.