Baroni: "Convinto che giovedì passeremo il turno". All'andata il Bodo/Glimt ha vinto 2-0

Intervistato da Radio Serie A dopo il derby della capitale, terminato 1-1, il tecnico biancoceleste Marco Baroni non solo ha commentato la prova della sua squadra nella stracittadina, ma si è anche sbilanciato in vista del ritorno di Europa League contro il Bodo/Glimt. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo lavorando, stiamo creando una forte identità, stiamo cercando di far crescere i giovani. La squadra è entrata con il piglio giusto, con la giusta mentalità, una squadra che sentiva il derby, perché il derby va sentito oltre che giocato e mi è piaciuto il sentimento che avevamo, aiutato dalla bellissima coreografia dei nostri tifosi. Siamo dispiaciuti per non aver regalato loro una vittoria. Giovedì abbiamo bisogno di quest'energia, sono sicuro che la partita sia aperta, anzi sono convinto che passeremo il turno. Dobbiamo giocarcela tutti insieme".

"Bicchiere a metà, se mezzo pieno o mezzo vuoto lo dirà il tempo. Ferma la clamorosa rimonta di Ranieri, che da un derby all’altro gli ha mangiato 13 punti in classifica, ma tiene tutto aperto in chiave europea. La sua Lazio, comunque, gioca meglio: c’è un gran portiere di là". Su TMW abbiamo motivato così ieri sera il nostro 6,5 in pagella a mister Marco Baroni, la cui Lazio ha pareggiato per 1-1 nel derby con la Roma disputato all'Olimpico. Stesso giudizio anche su tutti i quotidiani presi in esame questa mattina, a partire da La Gazzetta dello Sport. "Lazio quadrata e convincente, sempre sul pezzo. Piano partita azzeccato. Avrebbe solo dovuto anticipare di qualche minuto i cambi".

"Più costruzione, più occasioni, più forte la delusione. I cambi e il 4-3-3 finale non danno la svolta", è la piccola critica mossa all'allenatore biancoceleste da parte del Corriere dello Sport. "Prepara bene la gara e la Lazio domina, anche se alla prima disattenzione è punita. I rimpianti sono tutti suoi", gli fa eco il Corriere dello Sport. Infine, il commento del portale LaLazioSiamoNoi: "L’approccio è giusto, ci prova fino all’ultimo con i cambi, quelli che entrano non sfruttano le chance a disposizione. La Roma pesca il jolly dalla distanza, ora bisogna preparare bene il riscatto con il Bodø".

