Bayer Leverkusen eliminato dalla Roma, Xabi Alonso: "Non siamo stati peggiori di loro"

Al termine di Bayer Leverkusen-Roma 0-0, che ha decretato il passaggio dei giallorossi in finale di Europa League, ha parlato così in conferenza stampa il tecnico Xabi Alonso: "Come mi sento? È ovvio, sono deluso per i giocatori e per i tifosi, abbiamo avuto una grande opportunità di andare in finale. I giocatori hanno lottato, sono ottimista per il futuro", alcune delle parole riportate da vocegiallorossa.it.

Pensa che sia passata la squadra più forte?

"Penso che in tutte e due le gare non siamo stati peggiori di loro. Potevamo meritare di più, anche il passaggio alla finale. Ma non voglio piangere, posso dire solo complimenti alla Roma e in bocca al lupo per la finale".