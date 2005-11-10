Bergomi: "L'Inter ha perso Acerbi e de Vrij senza sostituirli. E a Martinez cosa chiedono?"
Simone Lorini
Nella sua intervista con la Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua anche sui singoli in difficoltà in casa Inter, ad iniziare da Akanji: "Non mi piace parlare dei singoli. Il punto è che l’Inter ha perso due marcatori che non sono stati sostituiti: Acerbi e De Vrij, che appunto erano gli unici due marcatori uomo su uomo. In estate ha preso Stones, ma l’inglese non è quel tipo di giocatore. Quindi, tendenzialmente, è una difesa che deve lavorare e difendere a campo aperto. È brava nelle letture, ma la devi proteggere. Non è questione di Akanji, Bastoni, Bisseck… Sono tutti buoni giocatori, tutti nazionali, ma difendere a campo aperto è difficile per chiunque. E torno al fatto che si deve trovare equilibrio, cosa che sta cercando di fare Cristian nel tentativo di proporre un calcio più propositivo e più offensivo».
Però in questo discorso inevitabilmente si inseriscono Martinez e alcune sue uscite molto avventate che hanno di fatto regalato dei gol. Come si spiega questa spirale negativa in cui periodicamente lo spagnolo cade?
"In realtà la domanda è un’altra e dovrebbe essere posta a Chivu e al preparatore dei portieri: che richieste avete per lui? Deve stare molto alto perché la linea difensiva sta su e quindi lui deve uscire e rischiare, oppure quegli interventi sono una sua iniziativa? Gli errori, gli stessi che l’anno scorso fece anche Sommer, li vedono tutti, ma è difficile dare un giudizio, anche perché questi non devono far dimenticare le cose buone. Proprio contro il Bruges è stato lui che ha fatto ripartire l’azione che ha portato al gol dell’1-1. E altre volte ha fatto parate straordinarie. Quindi difenderò sempre Pepo. Per me è un buon portiere".