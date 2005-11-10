Bergomi: "Milan e Juve, puntate all'Europa. Non escludo ancora il Napoli per il 4° posto"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi, oggi opinionista televisivo per Sky Sport, parla delle principali tematiche legate alla Serie A nel corso di un'intervista rilasciata all'edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport: "Ora vediamo tante squadre vicinissime, ma i gruppetti si sgraneranno, perché giocare la Champions porta via troppe energie". Un problema che non riguarda la Lazio capolista: "Gioca un calcio moderno, ci sono tutti gli ingredienti perché possa rimanere in alto".

Lazio-Inter anche in Supercoppa

La sfida Lazio-Inter non è solo al centro dei discorsi per quanto riguarda il campionato, ma anche per la Supercoppa Italiana in gara secca del 22 dicembre: "Gran partita, nulla è scontato e non vedo un favorito". Passando sui nerazzurri, aggiunge invece Bergomi: "Dopo il derby si sono parlati e hanno tirato fuori il meglio, difensivamente e come approccio. Il punto è che non hanno sostituito due marcatori come Acerbi e De Vrij. Spence? Se farà 5 gol e 6-7 assist, il club sarà ben ripagato dell'investimento fatto".

Milan e Juve da Europa. Napoli 4°, si può

Spazio anche alla fotografia di Bergomi sulle altre: "La Roma è molto forte e gioca un calcio bellissimo, il Milan è più avanti della Juventus. Queste due tra l'altro sono le favorite per l'Europa League di quest'anno. Devono ambire a vincerla. Como? Sfortunato contro l'Inter, aveva infortunati tutti gli esterni più veloci e da uno contro uno. Gestire il doppio impegno è tutt'altro che semplice". Conclusione poi sulla squadra più in difficoltà tra queste, il Napoli: "Sarà fondamentale la società, Allegri sa tirare fuori tutto e questa squadra ha dei valori. Io non li escludo dalla corsa per il quarto posto".