Bergomi: "Mi ha sorpreso il no di Fabregas all'Inter, certi treni passano una volta sola..."

vedi letture

Nel suo intervento ai microfoni de La Provincia di Como, Beppe Bergomi si esprime così sul no di mister Cesc Fabregas all'Inter: "Francamente mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. A un certo punto ho pensato che ci andasse. Non è semplice dire no all’Inter. Prigioniero del Como? Diciamo che se avesse voluto dare la svolta alla trattativa, avrebbe dovuto farlo lui. Alla fine non ha dato la spallata decisiva. Il perché, lo sa solo lui"

Occasione persa? "Dipende. Lui è molto bravo, è giovane, e sono sicuro che avrà tante altre chances in carriera. Detto questo, è vero che magari certi treni passano una volta e poi chissà quando. Ma non sarà il suo caso", la risposta dell'ex difensore dell'Inter sull'opportunità che l'attuale allenatore del Como ha preferito non cogliere dopo l'addio di Inzaghi alla Beneamata.

Infine, un plauso proprio al tecnico spagnolo e al suo modo di fare calcio: "Mi piace molto, è un allenatore innovativo e si vede che sa quello che vuole. Mi piace come plasma i giocatori, come li indirizza sul piano della personalità. Era partito con due punte, ma poi ha cambiato, ha avuto giocatori adatti al suo calcio, ha trasformato Da Cunha in qualcos’altro rispetto a come lo conoscevamo".