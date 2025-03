Biglia: "Mi sento in debito con il Milan. Da Theo, Leao e Maignan si aspettano tutti troppo"

L'ex centrocampista Lucas Biglia, oggi allenatore dell'Aldini Under 17 ma passato sia dalla Lazio che dal Milan nel suo trascorso da calciatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra le sue due ex squadre del passato in programma questa sera.

Dice Biglia: "Quelli alla Lazio sono stati i miei anni migliori in Italia. Mi sono trovato benissimo con Petkovic, Reja, Pioli e Simone Inzaghi. Poi Pioli l'ho ritrovato anche all'ultimo anno di Milan". Passando alla Lazio del presente, dice: "Arrivare dopo Inzaghi e Sarri non era semplice, Baroni è stato bravo a volere un calcio propositivo anche a costo di correre rischi. Rovella? Più dinamico di me, sta dimostrando di essere da Nazionale. Castellanos? Sarà un'assenza pesante a San Siro, può farti male in qualsiasi momento".

Biglia sposta la sua analisi anche in chiave Milan, partendo da se stesso: "Non sono riuscito a dimostrare quello che volevo. Con il Milan mi sento in debito. Sono arrivato che l'era Berlusconi era finita da poco e... non si capiva niente". Il focus si dirige sul Milan attuale: "Non mi aspettavo questi risultati, vista la qualità della rosa. Ma sono influenzati anche dal lavoro della società: in tanti nel Milan non stanno rendendo come potrebbero e non solo per colpa loro. Theo, Leao e Maignan? Tre campioni, tutti si aspettano troppo da loro. Ci sono anche i momenti negativi in carriera". Conclusione su Milan-Lazio di stasera: "Il Milan avrà grande pressione, ma Conceicao è abituato a non mollare. La Lazio ha avuto un cammino più regolare, psicologicamente sta meglio".