Bologna, 4 idee per il centrocampo di Italiano: anche Nicolussi Caviglia e Asllani in lista

Il Bologna è attivo su più fronti in questi primi giorni di mercato. Vincenzo Italiano ha lasciato intendere di aspettarsi i giusti ritocchi per affrontare al meglio la nuova stagione, da affrontare ancora su tre fronti.

Quattro nomi per il centrocampo

Importanti manovre sono attese in mediana. Reparto nel quale si va verso la permanenza di Freuler e Ferguson, con la probabile conferma di Moro ed Aebischer. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola però, le idee non mancano per rinforzare il centrocampo. A partire da Sven Mijnans, classe 2000 dell'AZ Alkmaar, che sarebbe anche una valida alternativa a Odgaard.

Sulla lista di Sartori sembrano poi esserci finiti due giocatori che si sono affermati in Serie A. Il primo è Fabio Miretti, classe 2003, di proprietà ella Juventus ma nell’ultimo campionato al Genoa. Il secondo è Nicolussi Caviglia, comprato (a titolo definitivo) dal Venezia, che sotto l'ala di Di Francesco si è svezzato e imposto quest'anno.

La lista però secondo il quotidiano non finisce qui e comprende anche Kristjan Asllani, che "avrebbe il desiderio di giocare un campionato da protagonista e non più da comprimario". Come per Fabbian però, in questo caso c'è da attendere perché l'Inter è impegnata nella ricerca dell'allenatore.