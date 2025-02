Ufficiale Bologna, confermato l'acquisto del giovane talento montenegrino Tomasevic

vedi letture

Confermato l'acquisto per il Bologna che vi avevamo svelato nella serata di ieri, ufficiale l'arrivo di Bodin Tomasevic (18 anni) per la squadra emiliana, che ha depositato in Lega Serie A il contratto del giovane difensore montenegrino, che arriva a titolo definitivo dal Buducnost di Podgorica.

Nel pomeriggio è arrivata l'ufficialità per l'approdo di Estanis Pedrola dalla Sampdoria: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Estanis Pedrola dall’UC Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, con opzione per l’acquisizione definitiva". Oltre a Tomasevic, per le giovanili, arriva anche il classe 2005 del Taranto Giuseppe Battimelli.

In più c'è stato anche l'arrivo di Davide Calabria, dal Milan: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore Davide Calabria dall’AC Milan a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Terzino destro classe ’96 di ordine e di spinta, alla prima esperienza lontano dal Milan dopo 11 stagioni in Prima squadra, Davide ha caratteristiche di estremo dinamismo, velocità specialmente sul lungo, senso tattico e resistenza".