Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Saelemaekers, confermato Belotti

Recupero di San Valentino al Dall'Ara, alle ore 19:00 Bologna e Fiorentina recuperano la loro partita della 21^ giornata di Serie A, Derby dell'Appennino che ha il sapore d'Europa. Motta sorprende nella scelta del portiere, preferendo Ravaglia a Skorupski, ma deve rinunciare almeno inizialmente a Calafiori, recuperato solo per la panchina. In attacco sulle fasce c'è Saelemaekers e non Ndoye dal 1', sulla corsia opposta c'è Orsolini. Italiano conferma Belotti come terminale offensivo della sua Fiorentina, agiscono attorno a lui Ikone e Gonzalez. A centrocampo Mandragora e non Duncan insieme al rientrante Arthur.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Corazza, Lykogiannis, De Silvestri, Calafiori, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

Allenatore: Thiago Motta.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikone, Bonaventura, Gonzalez; Belotti.

A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Parisi, Lopez, Infantino, Duncan, Comuzzo, Barak, Sottil, Beltran, Nzola.

Allenatore: Italiano.