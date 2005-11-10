Ufficiale Altro acquisto per il Foggia: arriva Oviszach dall'Ascoli per l'attacco

Il classe 2001 lo scorso anno contribuì con due reti e quattro assist alla promozione dei bianconeri in Serie B

Dopo il portiere Marfella, il Foggia annuncia un altro innesto di giornata prelevando in prestito con diritto di riscatto l'attaccante classe 2001 Oviszach che nella scorsa stagione ha conquistato la promozione con l'Ascoli.

Il comunicato del Foggia su Oviszach

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Ascoli Calcio 1898 FC, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Oviszach.

Attaccante esterno e ala sinistra, nato ad Udine il 26 marzo 2001, Oviszach cresce calcisticamente nel settore giovanile dell’Udinese, completando poi il proprio percorso nel vivaio del Torino. Nel corso della sua carriera muove i primi passi tra i grandi in Serie D con il Santa Maria Cilento, prima di affermarsi tra i professionisti in Serie C vestendo le maglie di Cavese, L.R. Vicenza e Giugliano, mettendosi in mostra per velocità, qualità tecnica e abilità nell’uno contro uno.

Successivamente si trasferisce al Crotone, dove vive una stagione da protagonista nel Girone C di Serie C impreziosita da 9 reti, guadagnandosi la chiamata dell’Ascoli, con cui vince i playoff di Serie C. Tra i professionisti vanta complessivamente oltre 100 presenze condite da gol e assist.

Le prime parole di Oviszach in rossonero

“Vestire la maglia rossonera sarà speciale. Foggia è una piazza prestigiosa con una storia immensa e una tifoseria passionale. Non vedo l’ora di iniziare, scendere in campo e dare tutto me stesso per questi colori.”

La nota dell'Ascoli sulla cessione di Oviszach

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a Calcio Foggia 1920 di Enrico Oviszach.

Il calciatore approda in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo aver collezionato 31 presenze in campionato con la maglia bianconera, realizzando 2 reti e fornendo 4 assist. Con il suo impegno e il contributo offerto ogni volta che è stato chiamato in causa, Oviszach ha partecipato al raggiungimento dell’obiettivo promozione.

Ascoli Calcio 1898 FC ringrazia Enrico e gli rivolge un sincero augurio per il prosieguo della sua carriera con la maglia del Foggia".