Bologna, quattro colpi per l'estate: Mihajlovic vuole Kolarov. Piace Favilli

La Gazzetta delo Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro del Bologna. L'intenzione della società emiliana è quella di evitare rivoluzioni ma di portare a Sinisa Mihajlovic quattro rinforzi. Davanti potrebbe riapparire l'idea Moise Kean ma quella più forte è relativa ad Andrea Favilli del Genoa. Poi, un terzino detro, contando che Takehiro Tomiyasu dovrebbe spostarsi da centrale: è sfida col Southampton, ora in vantaggio, per il ventiduenne danese del Genk, Joakim Maehle. Lyanco del Torino resta il sogno (di ritorno) per il centro della difesa, Riccardo Marchizza del Sassuolo un altro nome. E per la fascia mancina, Mihajlovic chiede Aleksandar Kolarov della Roma.