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Bologna, risentimento alla coscia sinistra per Joao Mario: sarà valutato nei prossimi giorni
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Oltre al danno, la beffa per il Bologna. Joao Mario è stato costretto ad abbandonare prematuramente il terreno di gioco durante la gara con la Roma a causa di un risentimento alla coscia sinistra accusato durante il match.
Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW, il difensore portoghese sarà sottoposto a esami strumentali e valutazioni mediche approfondite nei prossimi giorni per stabilire l’esatta natura del problema e i tempi di recupero necessari per il rientro in gruppo.
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