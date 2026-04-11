Live TMW Cagliari-Cremonese, mister Giampaolo: "Non c'è stata reazione dopo il gol subito"

Sotto un bel sole caldo di metà aprile, il Cagliari di mister Fabio Pisacane batte la Cremonese del tecnico Giampaolo 1-0 grazie alla rete di Esposito. Resta l'amaro in bocca ai grigiorossi, per aver lasciato l'intera posta in palio ai diretti avversari per la corsa alla salvezza. Al termine del match l'allenatore dei lombardi ha risposto alle domande dei media.

Ore 17:20 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17:22 Inizia la conferenza stampa.

Quanti sono i rimpianti per le palle gol create? Cosa crede sia mancato nel finale per la reazione?

"La squadra mi è piaciuta molto fino al gol. Fino a quel momento avevamo mostrato coraggio e abbiamo giocato a calcio, ci siamo creati buone opportunità. Non mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito. Potevamo anche perdere, ma volevo una reazione diversa. La partita è come se fosse finita dopo la rete del Cagliari".

Cercherete di rifarvi con il Torino?

"La rabbia è per la sconfitta che oggi non ci doveva essere, per quanto mostrato in campo e per la non reazione nei venti minuti finali. Contro il Torino possiamo rifarci subito, ma oggi se analizziamo l'approccio non posso dire nulla. Nel finale ci voleva qualcosa in più".

Ore 17:26 Termina la conferenza stampa.