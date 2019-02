© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Cagliari, Leonardo Pavoletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ospite del team Luna Rossa che sta preparando la nuova edizione dell'America's Cup. Queste le parole del centravanti in vista della gara contro la Sampdoria: "Ci attende una bella sfida, contro una squadra tosta che avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico e in uno stadio particolare che conosco bene. Dobbiamo ripartire dalla vittoria contro il Parma, da quella prestazione di cuore e carattere, dobbiamo dare continuità ai risultati per raggiungere quanto prima il nostro obiettivo".