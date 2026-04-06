Calciomercato Juventus, due concorrenti per Bernardo Silva. Intanto Ottolini lavora su 2 fronti

Il mercato di giugno già si infiamma per Bernardo Silva, il parametro zero pregiato dell'estate.

Come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore lascerà il Manchester City alla fine della stagione e su di lui ci sono già del top club europei. Tra le squadre più interessate c'è il Barcellona, ma attenzione anche ai turchi del Fenerbahce che sognano il grande colpo.

La Juventus osserva, in attesa di lanciare la prima offerta che prevede un contratto triennale per convincere il capitano del Manchester City di venire a Torino sponda bianconera.

Ottolini lavora su due fronti: rinnovare la rosa, ma anche l'area scouting

La Juventus che si appresta ad affrontare la prossima finestra di mercato vuole farlo con un'area scouting completamente rimessa a nuovo dopo il terremoto che ha raso al suolo quanto costruito da Tognozzi e il fallimento del progetto di Cristiano Giuntoli, che aveva portato a Torino molti dei suoi uomini di fiducia, che non hanno garantito però i risultati sperati. Per questo motivo, come spiega Tuttosport, il lavoro di Marco Ottolini è in pieno svolgimento già in questi giorni, con il direttore sportivo che sta cercando di mettere in piedi da zero una parte fondamentale di quella che sarà la Juventus, visto anche il bisogno del club di non spendere cifre eccessive sul mercato: è tra i giovani che bisogna pescare i futuri talenti, come aveva fatto proprio Tognozzi portando a Torino stelle come Yildiz e Huijsen, ma anche Soulé, Muharemovic, Barrenechea e tantissimi altri.

La seconda strada su cui si dipanerà il lavoro di Ottolini è quella più classica, del direttore sportivo che ascolta le esigenze del tecnico e gli porta in dote i profili migliori per permettergli di svolgere il proprio lavoro con profitto. Il primo assaggio delle capacità dell'ex Genoa lo si è avuto a gennaio e promette bene, visto che considerando il rapporto qualità/prezzo il miglior colpo della Juventus degli ultimi anni è Jeremie Boga, arrivato in saldo e utile da subito alla causa con tre gol che hanno regalato ai bianconeri punti pesanti. Vedremo se il direttore sportivo saprà confermare un certo livello di qualità nelle prossime mosse che concluderà quest'estate.