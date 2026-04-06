Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato Juventus, due concorrenti per Bernardo Silva. Intanto Ottolini lavora su 2 fronti

Calciomercato Juventus, due concorrenti per Bernardo Silva. Intanto Ottolini lavora su 2 frontiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:11Serie A
Redazione TMW

Il mercato di giugno già si infiamma per Bernardo Silva, il parametro zero pregiato dell'estate.
Come riportato da Fabrizio Romano, il giocatore lascerà il Manchester City alla fine della stagione e su di lui ci sono già del top club europei. Tra le squadre più interessate c'è il Barcellona, ma attenzione anche ai turchi del Fenerbahce che sognano il grande colpo.
La Juventus osserva, in attesa di lanciare la prima offerta che prevede un contratto triennale per convincere il capitano del Manchester City di venire a Torino sponda bianconera.

Ottolini lavora su due fronti: rinnovare la rosa, ma anche l'area scouting

La Juventus che si appresta ad affrontare la prossima finestra di mercato vuole farlo con un'area scouting completamente rimessa a nuovo dopo il terremoto che ha raso al suolo quanto costruito da Tognozzi e il fallimento del progetto di Cristiano Giuntoli, che aveva portato a Torino molti dei suoi uomini di fiducia, che non hanno garantito però i risultati sperati. Per questo motivo, come spiega Tuttosport, il lavoro di Marco Ottolini è in pieno svolgimento già in questi giorni, con il direttore sportivo che sta cercando di mettere in piedi da zero una parte fondamentale di quella che sarà la Juventus, visto anche il bisogno del club di non spendere cifre eccessive sul mercato: è tra i giovani che bisogna pescare i futuri talenti, come aveva fatto proprio Tognozzi portando a Torino stelle come Yildiz e Huijsen, ma anche Soulé, Muharemovic, Barrenechea e tantissimi altri.

La seconda strada su cui si dipanerà il lavoro di Ottolini è quella più classica, del direttore sportivo che ascolta le esigenze del tecnico e gli porta in dote i profili migliori per permettergli di svolgere il proprio lavoro con profitto. Il primo assaggio delle capacità dell'ex Genoa lo si è avuto a gennaio e promette bene, visto che considerando il rapporto qualità/prezzo il miglior colpo della Juventus degli ultimi anni è Jeremie Boga, arrivato in saldo e utile da subito alla causa con tre gol che hanno regalato ai bianconeri punti pesanti. Vedremo se il direttore sportivo saprà confermare un certo livello di qualità nelle prossime mosse che concluderà quest'estate.

Articoli correlati
Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con... Lijnders: "Bernardo Silva non tornerà al City dopo il Mondiale". Primi contatti con la Juve
Obiettivo Bernardo Silva: la Juve prepara l’offerta con un extra budget Obiettivo Bernardo Silva: la Juve prepara l’offerta con un extra budget
Juventus, primi contatti con l'agente di Bernardo Silva: il portoghese non ha chiuso... Juventus, primi contatti con l'agente di Bernardo Silva: il portoghese non ha chiuso ai bianconeri
Altre notizie Serie A
Adani contro Cagni e viceversa: "Lo paghiamo noi... Chi ne sa di meno, parla di più"... Adani contro Cagni e viceversa: "Lo paghiamo noi... Chi ne sa di meno, parla di più"
Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui” TMW RadioGarbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Ecco il gol del grande ex: Lecce-Atalanta 0-2, niente esultanza e bacio al campo... Ecco il gol del grande ex: Lecce-Atalanta 0-2, niente esultanza e bacio al campo per Krstovic
Solidità Udinese, Kabasele: "Strada giusta, ora finiamo così la stagione" Solidità Udinese, Kabasele: "Strada giusta, ora finiamo così la stagione"
Orlando: "La Roma vale questa classifica. Fiorentina, ora punta alla Conference" TMW RadioOrlando: "La Roma vale questa classifica. Fiorentina, ora punta alla Conference"
Atalanta, De Roon al 45': "Inizio difficile per noi, poi abbiamo preso le misure... Atalanta, De Roon al 45': "Inizio difficile per noi, poi abbiamo preso le misure al Lecce"
Il solito Falcone ferma l'ex Krstovic, ma non Scalvini: 1-0 Atalanta a Lecce a fine... Il solito Falcone ferma l'ex Krstovic, ma non Scalvini: 1-0 Atalanta a Lecce a fine primo tempo
Udinese, Atta: "Abbiamo la squadra giusta per arrivare ai 50 punti" Udinese, Atta: "Abbiamo la squadra giusta per arrivare ai 50 punti"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio 
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:00Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il record negativo (e che fa riflettere) di Udinese-Como: solo 2 italiani su 32 calciatori utilizzati
Immagine top news n.1 Bomber argentini in A, Lautaro raggiunge Dybala al 3° posto. La testa della classifica dista 53 gol
Immagine top news n.2 Regole UE, legge Bosman, caso Athletic: ecco come far giocare più italiani in Serie A
Immagine top news n.3 Vasilj racconta la lite con Donnarumma ai rigori di Bosnia-Italia: "Non potevo crederci"
Immagine top news n.4 Le verità di Gattuso, ferito dagli sciacalli: ha rinunciato ai suoi soldi. E smentisce il premio
Immagine top news n.5 Bastoni, Dimarco e Barella hanno subito voltato pagina dopo Zenica: i voti a confronto
Immagine top news n.6 Roma, il crollo della difesa e il dato che inchioda Gasp: solo +1 rispetto a un anno fa
Immagine top news n.7 A Pasquetta abbiamo già il successore di McTominay come MVP della Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti
Immagine news podcast n.2 Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro
Immagine news podcast n.3 Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Immagine news podcast n.4 Fiorentina, torna l'ipotesi Dragusin per l'estate, il punto sui rinnovi di Dodo e Fortini
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: "La Roma vale questa classifica. Fiorentina, ora punta alla Conference"
Immagine news Serie A n.3 Di Napoli: "Inter, che prova di forza. Conte fa la stessa preparazione di Zeman"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Adani contro Cagni e viceversa: "Lo paghiamo noi... Chi ne sa di meno, parla di più"
Immagine news Serie A n.2 Garbo: "Lautaro protagonista assoluto. Inter in difficoltà senza di lui”
Immagine news Serie A n.3 Ecco il gol del grande ex: Lecce-Atalanta 0-2, niente esultanza e bacio al campo per Krstovic
Immagine news Serie A n.4 Solidità Udinese, Kabasele: "Strada giusta, ora finiamo così la stagione"
Immagine news Serie A n.5 Orlando: "La Roma vale questa classifica. Fiorentina, ora punta alla Conference"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, De Roon al 45': "Inizio difficile per noi, poi abbiamo preso le misure al Lecce"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sudtirol, Castori: "Pareggio giusto, la curva mare mi ha emozionato"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 33ª giornata: i risultati dei match delle 15 al 45'. Bari avanti. Monza sotto
Immagine news Serie B n.3 Cesena-Sudtirol 1-1, le pagelle: spiccano Berti e Tait, incerto Klinsmann
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 33ª giornata: il risultato finale non premia nessuno. È pari tra Cesena e SudTirol
Immagine news Serie B n.5 Dagli esordi di tre tecnici a Carrarese-Spezia, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Il Pescara ricorda il terremoto de L'Aquila: "309 vite spezzate, una comunità segnata per sempre"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Antonini: "Sul campo servono almeno altri 7 punti. I playout li strameritiamo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 35ª giornata: il risultato parziale vede il ko del Catania. Ma il Benevento sta pareggiando
Immagine news Serie C n.3 Lumezzane, arriva il rinnovo di Deratti. Il terzino prolunga fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 35ª giornata: il risultato finale sorride a Sorrento e Giugliano. Crolla il Crotone
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati parziali 35ª giornata: pareggia il Crotone, Sorrento avanti sul Team Altamura
Immagine news Serie C n.6 Un gol che tiene in vita. L'Arezzo primo a pari punti con l'Ascoli, ma la rete di Renzi vale...doppio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Milan, al Maradona si decide l'anti-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Massimino e la convocazione con l'Italia: "Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.4 Stokic e Floe sugli scudi con Milan e Napoli. Doppio messaggio all'Italia di Soncin
Immagine news Calcio femminile n.5 Wullaert trascina l’Inter Women: "Vittoria importante, possiamo crescere ancora"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Detruyer decisiva: "Vittoria importante, stiamo crescendo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Se neppure gli Autogol hanno più voglia di ridere…