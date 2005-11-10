Carnesecchi para un rigore a Ramos, ma sul corner seguente segna Gila: Milan-Atalanta 3-0
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Pierpaolo Matrone
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18.10.2026 19:20Serie A
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Dopo poco più di dieci minuti del secondo tempo di Milan-Atalanta, Gonçalo Ramos sbaglia un calcio di rigore (da lui conquistato per fallo di mano di Kristensen), con Carnesecchi che intuisce l'angolo e devia in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si fa trovare prontissimo Mario Gila sul secondo palo: incornata vincente dell'ex Lazio e il 3-0 rossonero arriva lo stesso.
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