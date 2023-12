Chiellini ha le idee chiare: futuro da dirigente alla Juve. Così ne ha parlato una settimana fa

Futuro da dirigente. Giorgio Chiellini che a 39 anni ha detto addio al calcio giocato ha le idee chiare sul come proseguire la sua carriera. Niente futuro in panchina, ma l'obiettivo di intraprendere fin da subito una carriera nei quadri dirigenziali della Juventus.

Per farsi trovare subito pronto, ha proseguito i suoi studi mentre giocava a calcio. Ha conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Torino (nel 2010) e un master in economia aziendale (nel 2017). Parla inoltre un buon inglese, lingua che ha avuto modo anche di praticare e affinare nel corso della sua avventura ai Los Angeles FC.

Nel corso di una intervista rilasciata a 'The Athletic' Chiellini, qualche giorno fa, s'è espresso così sul tema: "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione, ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo Stadium durante le vacanze di Natale. La mia aspirazione maggiore è lavorare nel management. Ho una laurea in economia e una in MBA in calcio. Ora non mi sento di fare l'allenatore".