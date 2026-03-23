Chukwueze può essere riscattato dal Fulham. Milan, in arrivo un tesoretto
Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il Fulham è pronto a riscattare Samuel Chukwueze dal Milan. Una buona notizia per i rossoneri che incasserebbero una buona cifra presumibilmente da reinvestire sul calciomercato la prossima stagione.
Quanto incasserà il Milan?
Da accordi fra i club, i londinesi sono pronti a prendere il giocatore per 24 milioni. Una cifra che permetterebbe al Milan anche di ottenere una plusvalenza. Il nigeriano si era trasferito in rossonero nell'estate del 2023 per 21.1 milioni.
I numeri di Chukwueze
L'impatto di Chukwueze in Premier League è stato fin qui buono: 17 presenze, 3 reti e 4 assist. Ai quali si aggiungono 2 presenze nelle coppe nazionali. Utilizzato soprattutto come alternativa ai titolari, il giocatore sta riuscendo a lasciare traccia con la maglia dei cottagers, che giocano un calcio più affine alle sue caratteristiche, sfruttando gli esterni d'attacco. Cosa contemplata solo in parte nel Milan di Allegri che parte da un 3-5-2 di base.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.