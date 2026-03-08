FA Cup, le formazioni ufficiali di Fulham-Southampton: Chukwueze in campo dall'inizio

Il programma del 5^ turno di FA Cup, che ha già visto andare in scena 4 partite vinte rispettivamente da Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester City, prosegue oggi partendo da Fulham-Southampton. I pronostici sono dalla parte dei Cottagers, attualmente al decimo posto in Premier League. Tuttavia, come spesso accade nella coppa nazionale inglese, non sono esclusi colpi di scena.

Sia Marco Silva in campo con il 4-2-3-1, dall'altra parte Tonda Eckert opta per il 3-4-2-1. Da segnalare in casa londinese la presenza dal primo minuto di Samuel Chukwueze, in prestito dal Milan e autore fin qui in stagione di 3 gol e 4 assist. Di seguito le formazioni ufficiali:

Fulham (4-2-3-1): Lecomte; Castagne, Andersen, Cuenca, Sessegnon; Reed, Cairney; Chukweze, Smith Rowe, Bobb; Muniz. Allenatore: Marco Silva

Southampton (3-4-2-1): Peretz; Wood, Harwood-Bellis, Stephens; Bree, Jander, Charles, Manning; Scienza, Azaz; Larin. Allenatore: Tonda Eckert