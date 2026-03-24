Milan, il tesoretto si ingrossa: anche Chukwueze verso il riscatto, entrano 24 milioni nelle casse

Sebbene il duello con l'Inter e con il Napoli sia più vivo che mai, il Milan pensa anche al futuro e ad una stagione che lo vedrà tornare nelle coppe. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri spera di ottenere dalla dirigenza almeno quattro acquisti di esperienza e qualità dalla società la prossima estate, rivela oggi il Corriere dello Sport. Concetto ribadito nel recente summit di mercato andato in scena qualche giorno fa in sede con tutta la dirigenza.

Il tesoretto si arricchisce: dal Fulham pronti 24 milioni

Dopo aver ricevuto certezze dei riscatti di Pobega, Alex Jimenez e Morata, il Milan presto potrebbe ottenere un’altra buona notizia dai giocatori in prestito. Infatti il Fulham sembra essere davvero intenzionato a tenere Samuel Chukwueze in Premier League. Se il giocatore dovesse dare l’ok al trasferimento, il Diavolo riceverebbe un bonifico da 24 milioni di euro, e farebbe registrare una plusvalenza da oltre 15 milioni rispetto al prezzo d’acquisto.

L’esterno nigeriano fu preso dai rossoneri dal Villarreal nell’estate del 2023 per 19,5 milioni più 8 di bonus, non tutti raggiunti nel corso dei mesi con la casacca del Milan.