Ciro Ferrara: "Bello ritrovare gli ex compagni della Juve, è come tornare ragazzino"

Presente all'evento Together, a Black & White Show, per i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli alla Juventus, Ciro Ferrara, ex difensore bianconero, ha parlato a Sky Sport: "Lippi è stato ed è tuttora una colonna portante e una figura rappresentativa. Gli dobbiamo tanto al mister. È stato bello entrare in campo oggi, era da tanto che non prendevo applausi. Condividere questi momenti con gli ex compagni ci fa tornare ragazzino come una volta".

Come fu l'arrivo alla Juventus?

"Sono arrivato nel 1994 e ricordo i primi approcci, è stato bellissimo. L'avvocato mi chiese subito di Maradona. Il dottore Umberto mi ha accolto subito alla grande".