TMW Com'è andata la prima da titolare di Pape Matar Sarr con la Juventus

Il centrocampista senegalese ieri sera ha giocato 90 minuti contro il NEC, disputando la sua prima gara da titolare con la maglia bianconera.

Pape Matar Sarr ieri sera ha vissuto la sua prima da titolare con la maglia della Juventus nella larga vittoria per 5-0 contro il NEC, nella prima giornata della fase campionato di Europa League. Arrivato in bianconero il 1° settembre con la formula del prestito oneroso da due milioni di euro e un diritto di riscatto fissato a 27,5 milioni di euro al verificarsi di determinate condizioni, il centrocampista senegalese ha così avuto la prima vera occasione per mettersi in mostra dall'inizio. Finora ha raccolto 19 minuti in Serie A e, appunto, 90 minuti in Europa, per un totale di 109 minuti di gioco.

Com'è andata la prima da titolare di Sarr

Sarr ha mostrato soprattutto personalità e disponibilità al gioco, caratteristiche sottolineate anche da mister Luciano Spalletti nel post-partita. "Sarr è un cavallino di razza, perché ha la qualità della corsa", ha spiegato il tecnico bianconero, evidenziando come il giocatore classe 2002 prelevato dal Tottenham sia rimasto "sempre dentro alla squadra e vicino al pallone". Spalletti ha inoltre apprezzato la sua capacità di reagire alle indicazioni, raccontando di aver ricevuto anche qualche risposta dal centrocampista durante la gara.

Voto 6 in pagella alla sua prova col NEC

Una prestazione che fa ben sperare, seppur ancora da perfezionare, come evidenziato dalla pagella di TMW a fine partita: "Al debutto da titolare regala un filtrante perfetto a McKennie, da cui poi nasce il 2-0. Per il resto è troppo frenetico e forza la giocata in più di un'occasione. Migliorerà, è questione di tempo, ma per ora non convince a pieno". Voto 6, dunque, per il debutto dal 1' del nuovo acquisto della Vecchia Signora, rimandato ad appuntamenti più probanti per un giudizio più approfondito e strutturato.