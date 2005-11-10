Spalletti ritrova il sorriso: Sarr pronto al rientro con il Sassuolo

Juventus, Sarr torna in gruppo e sarà convocato contro il Sassuolo. McKennie invece va verso un altro forfait: possibile rientro contro il Nec.

La Juventus, ieri, si è allenata per preparare la gara contro il Sassuolo e per Spalletti è arrivata una buona notizia. Infatti, Pape Sarr ha lavorato in gruppo. Il centrocampista senegalese ha così compiuto un passo importante verso il rientro a disposizione del tecnico. La sua presenza permetterà a Spalletti di avere almeno un’alternativa in più in mezzo al campo. Diversa, invece, la situazione di Weston McKennie, che ha continuato a lavorare a parte. Per l’americano sembra sempre più difficile riuscire a recuperare in tempo per la sfida di domenica sera. Oggi alle 16 Spalletti parlerà in conferenza stampa e potrebbe fornire qualche aggiornamento sulle condizioni dei due giocatori.

Sarr torna in gruppo: sarà convocato contro il Sassuolo

La Juventus, ieri, ha ritrovato Pape Sarr in gruppo e per Spalletti sarà un recupero prezioso. Il senegalese sarà convocato per la prima volta da quando è arrivato alla Juventus. Sarr, però, dovrebbe partire dalla panchina nella gara contro il Sassuolo. Il suo rientro rappresenta comunque una buona notizia per il tecnico bianconero. In mezzo al campo, infatti, la Juventus deve fare i conti con una situazione particolarmente complicata. I tanti infortuni hanno ridotto le alternative a disposizione di Spalletti. Per questo motivo, poter contare nuovamente su Sarr permette di avere una soluzione in più durante la partita. Dal primo minuto dovrebbero giocare Douglas Luiz e Koopmeiners. Saranno loro, dunque, a comporre il centrocampo bianconero dall’inizio della sfida. Sarr potrebbe invece entrare a gara in corso, quando Spalletti avrà bisogno di nuove energie. Il senegalese avrà così la possibilità di ritrovare gradualmente il ritmo partita. Il suo contributo potrebbe essere importante soprattutto nella seconda parte della gara. La Juventus avrà quindi una pedina in più da utilizzare nel corso dei novanta minuti. Per Sarr sarà anche l’occasione per iniziare concretamente la sua esperienza in bianconero. Il suo recupero, considerando l’emergenza a centrocampo, può essere particolarmente importante.

McKennie verso il forfait: possibile rientro contro il Nec

La Juventus non dovrebbe recuperare Weston McKennie per la gara contro il Sassuolo. L’americano va verso un altro forfait dopo aver saltato le sfide contro Parma e Milan. La sua è un’assenza pesante per Spalletti, soprattutto considerando la situazione attuale della squadra. McKennie è infatti un jolly prezioso per la Juventus e può essere utilizzato in più zone del campo. Vista la grande emergenza, sarebbe fondamentale riaverlo quanto prima. Per la gara contro il Sassuolo, però, le possibilità di rivederlo tra i convocati sembrano ridotte. L’americano dovrà quindi continuare a lavorare per recuperare la migliore condizione. Nel mirino c’è già la sfida di giovedì contro il Nec. McKennie punterà proprio quella partita per provare a tornare a disposizione. La sua speranza è quella di essere convocato per il match di Europa League. Molto, però, dipenderà da quello che accadrà nei prossimi giorni. Se da lunedì in avanti tornerà a lavorare almeno parzialmente in gruppo, allora ci sarà speranza per la gara contro il Nec. La ripresa degli allenamenti con i compagni rappresenterebbe infatti un segnale positivo.

In caso contrario, il suo rientro sarebbe ancora rimandato. Spalletti dovrà quindi attendere l’evoluzione delle sue condizioni prima di capire quando potrà nuovamente contare sul suo jolly.