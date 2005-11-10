Juventus, emergenza totale a centrocampo. Ma Spalletti ritrova Sarr

Pape Matar Sarr è tornato ad allenarsi in gruppo e può essere convocato contro il Sassuolo. Spalletti recupera un uomo in piena emergenza.

Una buona notizia per Luciano Spalletti in mezzo a un’emergenza che continua a condizionare pesantemente la Juventus. Pape Matar Sarr è tornato ad allenarsi con il gruppo e può quindi essere considerato recuperato dal problema muscolare che si trascinava dall’ultima parte della sua esperienza al Tottenham. Il centrocampista senegalese - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe essere convocato già per la trasferta contro il Sassuolo. Difficile immaginarlo subito protagonista dal primo minuto, visto che non ha ancora disputato una partita ufficiale, ma la sua presenza in panchina garantirebbe a Spalletti una soluzione in più a gara in corso.

Emergenza totale a centrocampo

La situazione resta comunque complicata. Khéphren Thuram dovrà restare fuori circa quattro mesi, mentre per Locatelli lo stop potrebbe arrivare a cinque-sei mesi. Non è ancora al meglio nemmeno McKennie, che continua a lavorare a parte per un problema muscolare. Il texano difficilmente recupererà per il Sassuolo e l’obiettivo potrebbe diventare la sfida di Europa League contro il NEC Nijmegen. Più lunghi invece i tempi per Cambiaso, alle prese con una distorsione alla caviglia destra: il suo ritorno è previsto dopo la sosta per le nazionali.

Douglas Luiz-Koopmeiners coppia obbligata

Con così tante assenze, Spalletti dovrebbe affidarsi alla coppia Douglas Luiz-Koopmeiners in mezzo al campo. In avanti resta aperto il ballottaggio tra Alajbegovic e Woltemade, mentre Kolo Muani, Conceiçao e Nico Gonzalez sembrano intoccabili. In difesa, invece, il dubbio riguarda Lucumi e Kelly. L’inglese sarà squalificato in Europa League e potrebbe quindi partire titolare contro il Sassuolo, consentendo al colombiano di rifiatare. Davanti a Vicario, per il resto, sono attesi Bremer al centro, Kalulu a destra e Celik a sinistra.