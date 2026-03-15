TMW
Como, i tifosi non dimenticano i trascorsi con Mancini: fischiato ad ogni tocco di palla
TUTTO mercato WEB
Come era prevedibile, Gianluca Mancini oggi per Como-Roma viene fischiato da tutto il Sinigaglia ad ogni tocco di palla. I tifosi biancoblù non dimenticano quanto accaduto all'andata all'Olimpico: il difensore giallorosso bisticciò in campo con Ramon nei minuti finali e non le mandò a dire a Cesc Fabregas per i giudizi ricevuti al termine della partita per qualche commento e atteggiamento scorbutico per alzare l'intensità del gioco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Gasperini riprende Hermoso per un retropassaggio. Lo spagnolo: "Allora si muovano di più lì davanti"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile