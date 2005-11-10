TMW Como-Inter, non solo Chalobah: Davinson Sanchez prende quota per i nerazzurri

I due club lavorano per rinforzare le rispettive difese. Obiettivi incrociati, tra l'inglese e il colombiano.

Il testa a testa a tra Como e Inter non riguarda soltanto Trevoh Chalobah. Il difensore inglese, i cui agenti sono arrivati in Italia nelle ultime ore, è nel mirino di entrambi i club, ma lo stesso vale anche per Davinson Sanchez. Secondo quanto raccolto da TMW, il club nerazzurro resta infatti interessato al colombiano, che potrebbe lasciare il Galatasaray in questa sessione di mercato.

Quanto al Como, poco fa il direttore sportivo Carlalberto Ludi ha risposto così alla domanda su Chalobah: “Posso solo dire che è molto forte, lo sanno tutti. Non c'è negoziazione, non c'è trattativa, non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante". L’inglese è, al momento, il preferito della dirigenza, mentre Cesc Fabregas preferirebbe l’affondo su Davinson Sanchez. Che, in compenso, prende quota in casa Inter come possibile soluzione per il reparto arretrato di Cristian Chivu.

Il colombiano, nome caldo per il mercato italiano, è finito anche sul taccuino della Juventus. Al momento solo un sondaggio, ma il calciomercato estivo è solo agli inizi, e i difensori sono un tassello importante per diverse big.