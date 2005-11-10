Como, tegola Jesus Rodriguez. Corsa contro il tempo per il cambio in lista UEFA: il punto

"Sfortunatamente ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez. Ha avuto uno stop all'ultimo secondo dell'allenamento, non sembra lieve ma più grave". Con queste parole Cesc Fabregas ha confermato il quinto infortunio avuto dal Como nelle ultime due settimane: l'esterno spagnolo rimarrà fuori per i prossimi due mesi, per l'esattezza. Questo ha fatto scattare la dirigenza biancoblù, che insieme al tecnico catalano ha reagito immediatamente all'imprevisto, mobilitandosi per preparare tutte le scartoffie del caso e richiedere un cambio nella lista UEFA.

La situazione

Il Como attende la decisione definitiva della UEFA riguardo all'inserimento di Maxence Caqueret nella lista europea in sostituzione dell'infortunato Jesus Rodriguez. La società lariana ha provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria entro le ore 18.45 di ieri, rispettando il termine fissato di 24 ore prima del calcio d'inizio della delicata sfida di Champions League contro il Manchester United (nel tardo pomeriggio al Sinigaglia).

Cosa si attende

All'interno del dossier trasmesso dal club sono inclusi anche gli esami clinici specifici che attestano con precisione l'entità dello stop di Rodriguez, evidenziando tempi di recupero superiori ai 60 giorni. Ora non resta che attendere il verdetto ufficiale da parte degli organi competenti della UEFA per capire se il cambio nell'elenco dei convocati potrà essere ufficialmente ratificato. Ma è un'autentica corsa contro il tempo per Fabregas e il Como, in modo tale da avere un tassello vitale in più dopo l'ennesimo infortunio.