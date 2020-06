"Con me gli attaccanti segnano". Ma la LuLa è già la miglior coppia gol nella carriera di Conte

vedi letture

“Con me gli attaccanti segnano sempre”. Parola di Antonio Conte. Che, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, ha rivendicato il suo impatto sulla capacità realizzata dei propri giocatori offensivi. “Li considero sempre i veri finalizzatori della squadra”. Difficile dargli torto, a guardare i numeri di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez: 24 gol stagionali (18 in A) per il belga, 17 (12 in A) per l’argentino. In totale fanno 41 in due. E l’annata non è ancora conclusa.

Ma è sempre stato così? Nato come teorico del 4-2-4 e poi approdato al 3-5-2, il tecnico salentino è sempre stato fautore di un gioco offensivo. Che sulle fasce e sugli avanti ha fondato la sua fortuna. Ma, tra qualità dei singoli e schemi di gioco, la LuLa non ha paragoni con le altre coppie d’attacco allenate in carriera.

Da Barreto in poi. Abbiamo analizzato, infatti, le coppie-gol delle squadre di Conte, limitandoci alle annate in cui abbia allenato un club per tutta la stagione (sono comunque la stragrande maggioranza). Tutto nasce dalla coppia Barreto-Caputo, nel Bari che vinse la Serie B undici anni fa: 25 gol il primo, 10 il secondo. 35 stagionali in due. Prima della LuLa (ma il Chelsea giocava in realtà col 3-4-3), il tandem migliore dal punto di vista realizzativo, invece, è quello visto a Stamford Bridge nel 2016-2017, con Diego Costa e Hazard autori in due di 39 gol. Meno due da Lukaku e Lautaro. Che però la loro stagione non l’hanno ancora conclusa.

Tutte le coppie gol di Conte nei club

Bari 2008-2009: Barreto 25 gol, Caputo 10

Siena 2010-2011: Calaiò 18 gol, Mastronunzio 9

Juventus 2011-2012: Matri (arrivato a gennaio) e Vucinic 10 gol (anche Marchisio)

Juventus 2012-2013: Vucinic 14 gol, Quagliarella 13 (miglior marcatore in assoluto Vidal, 15)

Juventus 2013-2014: Tevez 21 gol, Llorente 19

Chelsea 2016-2017: Diego Costa 22 gol, Hazard 17

Chelsea 2017-2018: Hazard 15 gol, Morata 14

Inter 2019-2020: Lukaku 24 gol, Lautaro 17