TMW
Roma, Malen: "Mio miglior inizio di sempre. Obiettivi? Vediamo di partita in partita"
TUTTOmercatoWEB
"Sono molto felice di essere qui", lo ha detto uno dei grandi protagonisti del Gran Galà del Calcio Donyell Malen, presente all'evento che si tiene questa sera alla Scala di Milano. Il centravanti olandese della Roma ha parlato ai media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb.
E' la tua miglior partenza di sempre?
"Penso di sì. Se pensavo di essere pronto in questo modo? Lo speravo. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così".
Quale obiettivo ha la Roma questa stagione?
"Vediamo partita dopo partita".
Fonte da Milano, Ivan Cardia
Altre notizie Serie A
Oggi
23:23 Serie A
Roma, D'Amico: "I 4 rinnovi gli acquisti più soddisfacenti". Poi spiega Celik alla Juventus
23:00 Serie A
Fabregas miglior allenatore, Dimarco miglior giocatore! Gran Galà del Calcio, tutti i premi
22:53 Serie ATMW
TMWCapello: "Finalmente gli arbitri di Serie A non fischiano, sembriamo la Serie B inglese"
22:45 Serie A
Mancini: "L'Italia è ancora tra le migliori 10 Nazionali. Pio? Passo avanti rispetto a Immobile"