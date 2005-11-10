TMW Roma, Malen: "Mio miglior inizio di sempre. Obiettivi? Vediamo di partita in partita"

"Sono molto felice di essere qui", lo ha detto uno dei grandi protagonisti del Gran Galà del Calcio Donyell Malen, presente all'evento che si tiene questa sera alla Scala di Milano. Il centravanti olandese della Roma ha parlato ai media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb.

E' la tua miglior partenza di sempre?

"Penso di sì. Se pensavo di essere pronto in questo modo? Lo speravo. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così".

Quale obiettivo ha la Roma questa stagione?

"Vediamo partita dopo partita".