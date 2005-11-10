Juventus, Carnevali: "Woltemade idea che nasce dall'esigenza di avere determinate caratteristiche"

Il dirigente bianconero spiega così le ultime mosse di mercato del club e punta su chi è rimasto

L'ad della Juventus Giovanni Carnevali, dal Gran Galà del Calcio, ha parlato a Sky Sport anche del nuovo acquisto Nick Woltemade, ultima mossa di mercato dei bianconeri: "Dobbiamo iniziare a far parlare il campo e quello che siamo riusciti a fare. Da dove nasce? L'idea nasce da un'esigenza, quella di avere un giocatore con determinate caratteristiche. Quando non ci sono le possibilità di fare investimenti importanti bisogna trovare delle soluzioni valide e di sostanza per la squadra. Devo fare i complimenti a Ottolini e Massara, oltre che a mister Spalletti, per il grande gruppo di lavoro che si è creato".

Come si vive la sfida con il Milan

: "E' una soddisfazione e una emozione, ormai sono due mesi e mezzo che lavoriamo intensamente. Sappiamo di aver cambiato molto, ci sono tante cose da fare ma credo di lavorare per il club più importante. Ho cercato ragazzi che avessero entusiasmo e l'orgoglio di indossare la maglia bianconera".

Su Koopmeiners e Nico Gonzalez

: "I giocatori che sono rimasti, come Koopmeiners e Nico Gonzalez, dobbiamo metterli in luce per far sì che il loro valore venga valorizzato al massimo".