TMW Roma, Svilar: "Palla a Dybala e Malen e s'abbracciamo? Meglio che stia lontana da me"

Serata di stelle alla Scala di Milano, dove va in scena l'edizione annuale del Gran Gala del calcio. Tra i premiati c'è anche il portiere della Roma Mile Svilar, intervenuto prima dell'evento ai microfoni dei media presenti tra cui quelli di TuttoMercatoWeb: "Ci sono tanti portieri molto forti in Italia e per questo sono grato di essere qui di nuovo".

Dove può arrivare quest'anno la Roma?

"Vedremo... Scudetto? Passo, passo. Siamo solo all'inizio, poi vedremo…".

Com'è lavorare con Gasperini?

"Bellissimo. Siamo insieme già da un anno e secondo me quest'anno sarà ancora meglio. Palla a Malen e Dybala e s'abbracciamo? Più sta lontano da me e meglio è (ride, ndr)".