Contatto Freuler-McKennie, Calvarese non è d'accordo con Marelli: "Non c'è fallo"

L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha una lettura molto diversa da quella di Luca Marelli sull’episodio più discusso di Bologna-Juventus. Se il commentatore arbitrale di Dazn si era sbilanciato in favore del rigore per il Bologna, dopo il contatto in area tra Freuler e McKennie, Calvarese è di opinione del tutto opposta.

Cosa ha detto Calvarese: “Sia McKennie che Freuler hanno l’obiettivo di arrivare sul pallone, ma nessuno va in vantaggio; Freuler allarga la gamba non più per raggiungere la sfera (a differenza di McKennie) bensì per farsi colpire e travolgere dall’avversario, c’è uno scontro ma a mio avviso nulla di falloso”.

Cosa aveva detto Marelli: “A mio parere in questo caso c’è calcio di rigore, McKennie ha sbagliato completamente l’intervento e ha trovato solo la gamba sinistra di Freuler. Ha cercato il pallone, ma non ha trovato altro”.