Costacurta: "Ho rivisto qualcosa del Milan degli ultimi due anni. Tottenham mai pericoloso"

vedi letture

Alessandro Costacurta ha così commentato il successo del Milan sul Tottenham ai microfoni di Sky Sport: "Il pubblico è stato importante, ma i tifosi si sono scaldati con la squadra. I giocatori sono stati umili in campo, il Tottenham non è mai stato pericoloso. Bravi davvero, ho visto qualcosa del Milan dei due anni passati. Speriamo di non dover rimpiangere quei due gol sbagliati nel secondo tempo".