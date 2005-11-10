Marcolin: "La Lazio non so dove possa arrivare, ma stiamo vedendo qualcosa di importante"

Alla Lazio è bastato un quarto d'ora per ribaltare l'Udinese. Nel finale di gara Rovella e Gudmundsson hanno siglato il blitz dei biancocelesti al Bluenergy Stadium di Udine. La squadra di Gattuso sta viaggiando ad un ottimo ritmo. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia infatti la squadra della capitale è a punteggio pieno in classifica dopo i successi contro Bologna, Genoa e, appunto, i bianconeri friulani.

Al termine del match, l'ex centrocampista Dario Marcolin ha analizzato la situazione: "I nuovi hanno portato esperienza. Non so dove può arrivare, ma stiamo vedendo qualcosa di importante. La Lazio giocherà una partita a settimana, quindi può riposare e preparare bene le partite".