Courtois e il meme di Mbappé dittatore: "Cantiamo sempre la canzone, lui si diverte"

Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha rilasciato una intervista ai microfoni di DAZN nel corso della quale ha scherzato in merito ai tanti "meme" che girano su web e social network e che dipingono il compagno di squadra, Kylian Mbappé, come una sorta di "dittatore": "Kylian Mbappé un dittatore? Ci ridiamo su nello spogliatoio continuamente!", ha confermato l'estremo difensore. "Ci cantiamo persino la canzone… Penso che anche lui la trovi divertente".

They played the dictator song in front of Kylian Mbappé 😭😭😭 https://t.co/9gEQYUmXst — TC (@totalcristiano) October 20, 2026

Courtois parla del Clasico Barcellona-Real Madrid

Parlando di campo, invece, impossibile in casa Real non pensare al Clásico contro il Barcellona in programma fra pochi giorni, domenica 25 ottobre, in casa dei blaugrana: "Barcellona la favorita nel Clásico? Alla fine, non si sa mai davvero chi sia la squadra favorita del Clasico finché non si gioca la partita. Penso che siamo in buona forma e ci sentiamo fiduciosi… è 50-50 di possibilità nel Clasico, sempre".